Palmeiras segue preparação e busca topo do Brasileirão em meio à sequência de vitórias

O Palmeiras seguiu na manhã desta sexta-feira (18) com a preparação para o duelo contra o Fortaleza, fora de casa, pela quinta rodada do Brasileirão. Na Academia de Futebol, Abel Ferreira comandou um trabalho coletivo e, na sequência, os atletas disputaram jogos de cinco contra cinco em campo reduzido.

Com uma sequência de cinco vitórias consecutivas, incluindo Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Verdão busca os três pontos para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe soma dez pontos e ocupa a segunda colocação, atrás do Flamengo nos critérios de desempate.

Assim como na última quinta-feira (17), Lucas Evangelista foi a campo com o restante do elenco e está próximo do retorno. O meio-campista realiza trabalho de transição após se recuperar de um trauma na coxa direita.

O Palmeiras defende na viagem até Fortaleza uma invecibilidade de 14 jogos longe de casa - com 11 vitórias e três empates. Capitão e um dos principais líderes técnicos, Gustavo Gómez comentou as dificuldades de enfrentar o Leão do Pici na Arena Castelão.

- É sempre difícil jogar lá em Fortaleza, é um campo difícil. O clima também é bastante complexo, então temos que focar em trabalhar, recuperar o corpo também que está muito cansado, recuperar-se bem e fazer um grande jogo. Hoje o professor já começou a trabalhar, a preparar o jogo do domingo, então estamos bem, trabalhando sempre com muita humildade para conseguir mais uma vitória - disse o zagueiro.

Na visão de Gómez, o Palmeiras ascendeu no momento certo da temporada, fruto do trabalho realizado na Academia de Futebol desde a pré-temporada.

- Não tem segredo, é trabalhar. Acho que são frutos do nosso trabalho as cinco vitórias que estamos conseguindo, essa boa fase, e temos de seguir assim, trabalhando com muita humildade. Eu falo sempre isso porque foi o que nos levou a conseguir os objetivos, a ganhar tudo o que ganhamos aqui, então temos de seguir da mesma forma. Agora temos outro jogo difícil fora de casa, mas, conseguindo a vitória, somaremos mais três pontos, e vencer é a melhor forma para conviver com essas viagens, ficar fora de casa. Temos de seguir da mesma forma, encarar o jogo com muito otimismo, fazer um bom jogo e buscar os três pontos - completou.

Gustavo Gómez durante preparação do Palmeiras para o duelo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Próximo jogo do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (20), quando encara o Fortaleza, a partir das 18h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Na última visita à Arena Castelão, em 2024, os comandados de Abel Ferreira perderam por 3 a 0, com gols de Lucero (2x) e Bruno Pacheco.