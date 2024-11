Palmeiras vence o Atlético-GO e assume a liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Atlético-GO por 1 a 0 neste sábado (23), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Raphael Veiga marcou para o clube alviverde. Com o terceiro triunfo consecutivo, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.

No mesmo horário, o Botafogo empatou com o Vitória por 1 a 1 e foi ultrapassado pelo Verdão. Os comandados de Abel Ferreira vão encarar os cariocas na próxima rodada, na terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

As duas equipes possuem 70 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, mas o Verdão leva vantagem no número de vitórias, 21 do clube alviverde contra 20 dos cariocas. O próximo jogo pode encaminhar o tricampeonato brasileiro do Palmeiras. A derrota rebaixou o Atlético-GO.

Como foi a partida?

O Palmeiras se impôs desde os primeiros minutos da primeira etapa. As melhores ações ofensivas eram da equipe de Abel Ferreira, que soube controlar a partida e o ímpeto do Atlético-GO. A superioridade do time deu resultado aos 19 minutos. Estêvão driblou dois jogadores no lado direito do campo, rolou para Veiga e, na marca do pênalti, o meia finalizou para abrir o placar.

Com a vantagem, o clube alviverde passou a administrar o resultado. Aos 35 minutos, o Verdão ficou perto de ampliar o placar. Rony fez boa jogada no lado esquerdo do campo, soltou a bomba e a bola explodiu no travessão do gol defendido por Ronaldo. O Atlético-GO não conseguiu criar boas oportunidades, e o primeiro tempo terminou 1 a 0 para o Palmeiras.

A segunda etapa foi morna, sem grandes chances para as duas equipes. A melhor chance do Verdão foi apenas aos 22 minutos. Após boa jogada de Felipe Anderson, Gabriel Menino invadiu a área, chutou forte, mas a bola foi para fora. O Atlético-GO tentou pressionar no final, mas o duelo terminou com a vitória do Palmeiras.

Raphael Veiga marcou o gol da vitória do Palmeiras contra o Atlético-GO (Foto: Isabela Azine/AGIF)

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a entrar em campo na próxima terça-feira (26), contra o Botafogo, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). A partida marca o encontro entre líder e vice-líder do torneio. As duas equipes possuem 70 pontos na tabela.

Já rebaixado, o Atlético-GO encara o Vasco da Gama, em São Januário, no Rio de Janeiro, no sábado (30), às 21h30 (de Brasília).

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

✅ Ficha técnica

ATLÉTICO-GO 0 X 1 PALMEIRAS

35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

📆 Data e horário: sábado, 23 de novembro de 2024, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

🥅 Gol: Raphael Veiga (19'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Roni (ATL), Baralhas (ATL), Luiz Fernando (ATL); Zé Rafael (PAL) e Flaco López (PAL)

ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-GO (Técnico: Anderson Gomes)

Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix, Adriano Martins e Guilherme Romão; Roni, Gabriel Baralhas, Rhaldney e Alejo Cruz; Hurtado e Luiz Fernando

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Estêvão e Rony.