Presidente do Palmeiras, Leila Pereira se manifesta sobre mudanças no calendário da CBF
Mandatária do Verdão acredita que mudanças serão positivas para o futuro do futebol brasileiro; confira
A CBF anunciou nesta quarta-feira (1) uma série de mudanças no calendário do futebol brasileiro. Entre elas, a data de início e término do Brasileirão, alteração na Copa do Brasil e número de jogos dos Estaduais. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, concorda com todas elas e disse que "soluções difíceis exigem decisões difíceis".
➡️ CBF anuncia mudanças no calendário do futebol brasileiro; confira
As medidas, que passam a valer a partir do próximo ano e tem previsão de se manterem até 2029, tentam diminuir o impacto da grande carga de jogos. Além do calendário do futebol regular, a temporada de 2026 terá ainda a Copa do Mundo entre 11 de junho e 19 de julho, período em que nenhum jogo oficial poderá ser disputado.
- O Palmeiras concorda com as mudanças no calendário divulgadas pela CBF, a começar pela redução de todos os estaduais para 11 datas, incluindo o Campeonato Paulista. Soluções difíceis exigem decisões difíceis! A CBF deu hoje um passo muito importante para que tenhamos, em um futuro próximo, um calendário ainda melhor, que respeite plenamente a integridade dos atletas e valorize o futebol brasileiro em cada uma de suas particularidades - afirmou a presidente do Palmeiras.
Calendário do Futebol Brasileiro
Estaduais: 11 de janeiro a 8 e março (11 datas)
Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro
Aumento de 92 para 126 clubes
Até quarta fase: jogo único
Todos os clubes da Série A entram na 5ª fase, em jogos de ida e volta
Final em jogo único, encerrando o calendário do futebol brasileiro
Brasileirão - Série A - 28 de janeiro a 2 de dezembro
Mesma fórmula, mas competição passa a ser jogada o ano inteiro
Série B - 21 de março a 28 de novembro
Mesma fórmula de disputa
Série C - 5 de abril a 25 de outubro
Em 2026: mesmo formato, com 20 clubes, mas com apenas dois rebaixados
Em 2027: mesmo formato, mas com 24 clubes; dois rebaixados, mas seis clubes subirão da C
Em 2028: mudança de formato, com os 28 clubes formando dois grupos de 14 em ida e volta; seis rebaixados
Série D - 5 de abril a 13 de setembro
Aumento para de 64 para 96 clubes, com mínimo de dez partidas para cada um deles; finalistas chegarão a 22 jogos
Copa do Nordeste - 25 de março a 7 de junho
Aumento de 16 para 20 clubes
Copa Verde - 25 de março a 7 de junho
Mantido o número de 24 clubes, com divisão de conferências entre a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste
Copa Sul-Sudeste - 25 de março a 7 de junho
Nova competição, com 12 clubes; pelo menos seis jogos para cada participante
Atenção: clubes que participam de competições da Conmebol não disputam os regionais
