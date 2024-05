Palmeiras sofreu apenas um gol no Campeonato Brasileiro após as cinco primeiras rodadas (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 06/05/2024 - 07:00 • São Paulo

O Palmeiras venceu o Cuiabá por 2 a 0 neste domingo (5) na Arena Pantanal e voltou a somar três pontos no Brasileirão após três rodadas sem vitória.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Um dos piores ataques do Brasileirão até encarar o time de Deyverson, o Verdão voltou a ser eficiente lá na frente e também voltou a balançar as redes no Brasileiro após três jogos.

Porém, se o time de Abel Ferreira estava sofrendo no ataque, na defesa o time segue sendo muito equilibrado e consistente.

Em cinco rodadas, o Verdão só sofreu apenas um gol (do Internacional), e já inicia a luta pelo tricampeonato com a melhor defesa do Brasileirão.

+ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Para a próxima rodada, Abel Ferreira terá um grande problema para resolver no setor defensivo, uma vez que Murilo sofreu o terceiro cartão amarelo e está de fora do duelo contra o Athletico-PR. Luan deve ser o substituto natural do camisa 26.