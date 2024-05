Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 19:33 • São Paulo (SP)

Torcedores do Palmeiras não entenderam algumas escolhas do técnico Abel Ferreira para o jogo contra o Cuiabá, especialmente no que diz respeito aos garotos Endrick, Estêvão e Luis Guilherme.

Uma delas foi que Estêvão começou como reserva na partida, após brilhar na vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP. Além disso, Endrick começou titular, atuando mais por dentro, enquanto Luis Guilherme foi deslocado pela ponta.

Estêvão, atacante do Palmeiras, começou no banco de reservas no jogo contra o Cuiabá, por escolha de Abel Ferreira (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O desejo de alguns palmeirenses nas redes sociais era ver o trio das categorias de base atuando junto, com Luis armando, Estêvão na ponta e Endrick no ataque do Palmeiras.

Confira algumas reações na web sobre a escolha de Abel em deixar Estêvão na reserva e o posicionamento dos outros garotos do Palmeiras!

✅ FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X PALMEIRAS

BRASILEIRÃO - 5ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 5 de maio de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Pantanal, no Mato Grosso (MT)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Cláudio Regazone

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti

⚽ ESCALAÇÕES

CUIABÁ (Técnico: Petit)

Walter; Matheus Alexandre, Gabriel, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Derik Lacerda, Fernando Sobral, Denílson e Clayson; Isidro Pitta.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Luis Guilherme; Rony, Endrick e Lázaro.