Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 20:12 • São Paulo (SP)

Endrick foi substituído no jogo entre Palmeiras e Cuiabá, durante o segundo tempo, e não ficou nada feliz com a situação. O motivo da "revolta" do atacante seria um gol perdido antes de deixar o campo com a camisa do Verdão, segundo informações da reportagem do "Premiere", que transmite o duelo.

O garoto tabelou com Luis Guilherme, saiu cara a cara com Walter e finalizou. Porém, o goleiro do Dourado fechou espaço dentro da área e defendeu a batida do camisa 9.

Endrick não ficou muito feliz após ser substituído em jogo do Palmeiras contra o Cuiabá (Foto: Reprodução / Premiere)

Logo em sequência, Abel Ferreira promoveu alteração tripla no Palmeiras, e Endrick foi um dos escolhidos a sair. Além dele, Luis Guilherme e Lázaro foram substituídos. Rômulo, Richard Ríos e Estêvão entraram.

Endrick saiu de "cara fechada" e, no banco de reservas, não demonstrou satisfação com a situação. Ele esteve cabisbaixo e fazendo sinal de negativo com a cabeça.

Em vias de se mudar para o Real Madrid, Endrick ainda tem cerca de oito jogos a disputar com a camisa do Palmeiras. Ele foi vendido por cerca de R$ 400 milhões e, se marcar mais um gol pelo Verdão, o clube embolsa 2,5 milhões de euros (em torno de R$ 14 milhões, pela cotação atual).