Palmeiras altera escalação e tem retorno de Vitor Roque na Copa do Brasil

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para enfrentar o Jacuipense, na noite desta quinta-feira (23), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Esta é a primeira vez que as equipes se enfrentam na história.

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Vitor Roque, que retornou à lista de relacionados na vitória sobre o Athletico, volta a ser titular. O camisa 9 conviveu com problemas físicos desde a reta final do Paulistão e precisou se ausentar dos gramados por cerca de três semanas.

O atacante Paulinho, em recondicionamento, e o lateral-esquerdo Piquerez, em recuperação após cirurgia no tornozelo direito são os desfalques. Jefté, por sua vez, está recuperado e voltou ao banco de reservas.

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Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Ramón Sosa e Vitor Roque

Banco de reservas: Marcelo Lomba; Giay, Jefté, Andreas Pereira, Jhon Arias, Gustavo Gómez, Luighi, Emiliano Martínez, Allan, Flaco López, Benedetti e Larson.

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Jacuipense

Marcelo; David, JP Talisca, Railon e Weverton; Vicente Reis, Thiago, Vinicius e Thiaguinho Martins; Thiaguinho e Pedro.

Vitor Roque retorna para a escalação titular do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Abel Ferreira disponível

A suspensão de Abel Ferreira pelas expulsões contra Fluminense e São Paulo não se aplica a partidas da Copa do Brasil. Com isso, o treinador, que ainda tem três compromissos de punição a cumprir, estará à beira do gramado contra o Jacuipense.

O Palmeiras buscou efeito suspensivo para ter o treinador antes do julgamento do Pleno, mas o pedido não foi acatado pelo STJD. A punição, por sua vez, caiu de oito para sete jogos, sendo o último deles contra o Remo, fora de casa, em maio.

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