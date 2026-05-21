Torcedores do Palmeiras mandam recado a Jorge Jesus após fala: 'Aceito'

O Palmeiras de Abel Ferreira perdeu para o Cerro Porteño por 1 a 0, na noite da última quarta-feira (20), em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. Com a derrota, torcedores do Alviverde ficaram na bronca com o treinador, e uma fala nesta quinta-feira (21) de Jorge Jesus sobre uma possível volta ao Brasil, fez com que os palmeirenses agitassem as redes sociais pedindo a vinda do técnico português.

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Em entrevista ao canal "Goat", Jorge Jesus destacou a dificuldade do projeto e revelou que aceitou o desafio principalmente pela promessa feita a Cristiano Ronaldo, além de afirmar que viria ao Brasil.

— Vou para Portugal passar alguns dias de férias e depois penso em ir ao Brasil, penso em ir ao Rio. Mas não para treinar. Vou só para férias — declarou.

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Nas redes sociais, torcedores imediatamente começaram a pedir a vinda do treinador português, além de afirmarem que uma possível derrota contra o Flamengo faria com que Abel Ferreira saísse do cargo.

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Veja a repercussão:

De volta ao Rio?

Texto de: Igor Reis.

Mesmo encerrando sua passagem pelo futebol saudita, Jorge Jesus despistou sobre o futuro profissional. O português afirmou que primeiro vai descansar em Portugal antes de passar férias no Brasil — mais precisamente no Rio de Janeiro, cidade onde viveu momentos marcantes no comando do Flamengo.

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➡️Jorge Jesus deixa o Al-Nassr e revela vinda ao Rio de Janeiro

Jorge Jesus foi campeão pelo o <strong>Al-Nassr</strong> no Campeonato Saudita. (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

Ídolo da torcida rubro-negra após a histórica temporada de 2019, Jorge Jesus voltou a ser ligado ao futebol brasileiro nos últimos meses, mas evitou qualquer sinalização sobre um possível retorno ao país.

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