Torcedores do Palmeiras mandam recado a Jorge Jesus após fala: 'Aceito'
Treinador afirmou estar de saída após conquistar o Campeonato Saudita
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O Palmeiras de Abel Ferreira perdeu para o Cerro Porteño por 1 a 0, na noite da última quarta-feira (20), em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. Com a derrota, torcedores do Alviverde ficaram na bronca com o treinador, e uma fala nesta quinta-feira (21) de Jorge Jesus sobre uma possível volta ao Brasil, fez com que os palmeirenses agitassem as redes sociais pedindo a vinda do técnico português.
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Em entrevista ao canal "Goat", Jorge Jesus destacou a dificuldade do projeto e revelou que aceitou o desafio principalmente pela promessa feita a Cristiano Ronaldo, além de afirmar que viria ao Brasil.
— Vou para Portugal passar alguns dias de férias e depois penso em ir ao Brasil, penso em ir ao Rio. Mas não para treinar. Vou só para férias — declarou.
Nas redes sociais, torcedores imediatamente começaram a pedir a vinda do treinador português, além de afirmarem que uma possível derrota contra o Flamengo faria com que Abel Ferreira saísse do cargo.
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Veja a repercussão:
De volta ao Rio?
Texto de: Igor Reis.
Mesmo encerrando sua passagem pelo futebol saudita, Jorge Jesus despistou sobre o futuro profissional. O português afirmou que primeiro vai descansar em Portugal antes de passar férias no Brasil — mais precisamente no Rio de Janeiro, cidade onde viveu momentos marcantes no comando do Flamengo.
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Ídolo da torcida rubro-negra após a histórica temporada de 2019, Jorge Jesus voltou a ser ligado ao futebol brasileiro nos últimos meses, mas evitou qualquer sinalização sobre um possível retorno ao país.
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