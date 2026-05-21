Maior vencedor da história do Palmeiras, Gómez recebe homenagem de Leila: 'Minha casa'

Ninguém possui mais títulos com a camisa do Palmeiras do que Gustavo Gómez. São 13 desde que chegou para defender as cores do clube, ainda no segundo semestre de 2018. Em evento realizado na tarde desta quinta-feira, o capitão recebeu homenagens da presidente Leila Pereira, na sala de troféus do clube. O técnico Abel Ferreira também esteve presente.

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— Me sinto em casa — foi a primeira frase utilizada por Gustavo Gómez ao comentar seu período no Palmeiras. Entre os principais destaques, o zagueiro optou por não colocar uma taça à frente da outra e ressaltou a importância da última (Campeonato Paulista), que encerrou o jejum da equipe que perdurava em 2025.

— Campeão não é só quem levanta títulos. Campeão é quem se levanta após as derrotas, que nunca desiste. Campeão é quem, dia após dia, tenta melhorar para ser uma pessoa melhor — completou o jogador.

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Diferente de grande parcela da torcida, Gustavo Gómez não se considera o maior zagueiro da história do Palmeiras. Ele credita seu sucesso no clube ao trabalho no dia a dia, crescente durante os anos de Academia de Futebol.

Ao mesmo tempo, aproveitou para parabenizar os funcionários do Palmeiras que o auxiliam no cotidiano dos treinos, como os massagistas, profissionais de saúde, roupeiros e demais profissionais.

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— Eu não me considero (o maior zagueiro da história do Palmeiras). Tento fazer sempre o meu melhor, ajudar o Palmeiras a estar bem. Jogar cada jogo para ganhar… Ano a ano fui construindo essa história, e atrás dessa história de jogos e títulos tem muita gente. Para eu chegar 100% a cada jogo, tem que ter o núcleo de saúde, os massagistas, os roupeiros. Eu não ia conseguir isso sozinho. Vou falar por mim: eu tento ajudar, guiar os mais novos para ter um equilíbrio, obviamente tentar fortalecer a cultura, independentemente de qualquer resultado — explicou.

Destaque da seleção do Paraguai, Gustavo Gómez estará na lista dos 26 convocados de Alfaro para disputar a Copa do Mundo. Antes disso, disputará o duelo contra o Flamengo, que marca o reencontro com o rival desde a decisão da Libertadores, em Lima, além do jogo contra o Junior, vital para as pretensões a longo prazo do time na principal competição de clubes do futebol sul-americano.

Gustavo Gómez (à direita) ao lado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Títulos de Gustavo Gómez pelo Palmeiras

Libertadores: 2 (2020 e 2021)

Campeonato Brasileiro: 2 (2020, 2022 e 2023)

Campeonato Paulista: 5 (2020, 2022, 2023, 2024 e 2026)

Copa do Brasil: 1 (2020)

Supercopa do Brasil: 1 (2023)

Recopa Sul-Americana: 1 (2022)

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