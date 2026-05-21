Leila tem Libertadores como prioridade no Palmeiras: 'Inconcebível não passar'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, concedeu breve entrevista na tarde desta quinta-feira e afirmou que a prioridade do clube na atual temporada é a conquista da Libertadores. Com oito pontos, o Alviverde ocupa a segunda colocação do grupo e precisa vencer o último duelo da fase de grupos, contra o Junior Barranquilla, para depender apenas de si e avançar às oitavas de final.

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Ao comentar uma possível eliminação ainda na primeira fase, a mandatária disse que o atual cenário é "inconcebível" para a realidade do Palmeiras. Até o momento, são duas vitórias e dois empates, além da derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño na última quarta-feira.

Ela revelou que mantém cobranças constantes no dia a dia do Palmeiras e minimizou o impacto das críticas externas. Segundo a presidente, poucas avaliações vindas de fora do clube são absorvidas internamente.

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— Faço as cobranças dentro da academia e as críticas que eu acho que não são construtivas eu deleto imediatamente. O torcedor é passional e eu não posso ser (...) Engraçado que só (as críticas) aparecem nos momentos difíceis — comentou Leila Pereira.

Ao comentar a sequência recente do Palmeiras, que perdeu a invencibilidade de 17 partidas, Leila confessou estar, ao mesmo tempo, preocupada e satisfeita com o momento da equipe. Ela também ressaltou que não pode garantir títulos, mas assegurou competitividade ao longo do ano.

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— Às vezes fico preocupada, mas feliz eu estou. Lembrando que não ganharemos sempre. Quando se ganha o Paulista, é inexpressivo, mas se não ganha, é um caos. Quero ver Abel feliz, mas também quero ver os torcedores felizes, e trabalhamos para isso — completou.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras ainda realizará mais um treino na manhã desta sexta-feira antes de embarcar para o Rio de Janeiro. A partida contra o Flamengo acontece no sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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