O possível retorno de Vitor Roque ao Brasil para reforçar o Palmeiras movimentou os torcedores nas redes sociais. Segundo informação do jornal "Sport", o clube paulista apresentou uma proposta de 27 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões) ao jogador.

continua após a publicidade

No entanto, conforme apuração do Lance!, o Palmeiras negou que tenha enviado qualquer oferta para contratar Vitor Roque, que pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Betis, da Espanha.

- Diferentemente do que informa o Sport, não fizemos nenhuma oferta. Ótimo jogador, mas no momento não tem nada - afirmou o clube paulista.

▶️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Vitor Roque foi emprestado ao Betis no início de 2024 e tem contrato válido até o fim da temporada 24/25. Ao todo, já marcou sete gols em 27 partidas pelo clube. Ele se tornou uma das peças principais da equipe de Manuel Pellegrini.

continua após a publicidade

O time espanhol tem a opção de comprar 80% do jogador por 25 milhões de euros (R$ 157 milhões). Desta forma, o Barcelona ficaria com 20% restantes do atacante. Vitor Roque tem vínculo com os catalães até metade de 2031.

Próximos jogos do Palmeiras

O Palmeiras está no Grupo D do Campeonato Paulista e fez sua estreia contra a Portuguesa, no dia 15, com vitória por 2 a 0. Na segunda rodada, empatou com o Noroeste, fora de casa, em 1 a 1. Os próximos jogos do Palmeiras no Paulistão são:

continua após a publicidade