O Bahia está perto de movimentar o mercado da bola e anunciar mais um reforço para a temporada. Após oficializar a chegada do meio-campista Erick, vindo do Athletico-P R, o Esquadrão de Aço encaminhou a contratação de Willian José, ex-Bétis que estava no Spartak Moscou.

Segundo os jornalistas André Hernan e Felipe Silva, do "UOL Esporte", o Bahia e o time russo já chegaram a um acordo, dependendo apenas dos últimos detalhes para que o atacante assine o contrato válido por três anos.

Além do Bahia, Willian José despertou o interesse de Fluminense, que chegou a fazer proposta pelo jogador. No entanto, a diretoria baiana se antecipou e atravessou a negociação, ficando perto de contratar o atacante. O Palmeiras foi outro clube que demonstrou desejo em contá-lo para 2025.

Willian José chegou em abril ao Spartak após duas temporadas no Bétis. O atacante fez 13 partidas pela equipe russa e marcou apenas um gol. Revelado pelo Grêmio Barueri, ele acumula passagens por São Paulo, Grêmio, Santos, Real Madrid, Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad e Wolves.

Primeiro reforço do Bahia para 2025

O Bahia anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação do meio-campista Erick após seis anos defendendo o Athletico-PR. De acordo com o "ge", a diretoria desembolsou cerca de 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 28,7) à equipe paranaense pelo volante. Ele também estava na mira do Inter e Santos, que fizeram propostas ao Furacão.

Erick é o primeiro reforço do Bahia para 2025 (Foto: Divulgação/Bahia)

No Athletico, Erick disputou 282 jogos e foi quatro vezes campeão do Paranaense (2019, 2020, 2023 e 2024), além de ter conquistados os títulos da Copa do Brasil (2019) e da Sul-Americana (2021). Em 2024, amargou o rebaixamento para a Série B com o Furacão.

Em 2024, inclusive, o volante foi o jogador que mais atuou pela equipe paranaense com 64 jogos, sendo 58 como titular. Ao todo, foram seis gols marcados na última temporada e duas assistências.

