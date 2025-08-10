Vitor Roque destaca confiança de Abel Ferreira após vitória do Palmeiras

Vitor Roque foi o autor do gol da vitória do Palmeiras no jogo deste domingo (10). A equipe venceu o Ceará por 2 a 1, em jogo disputado no Allianz Parque. A partida foi a primeira após a eliminação traumática nas oitavas de final da Copa do Brasil, que aconteceu durante a semana contra o Corinthians.

Este foi o primeiro gol de Roque no Allianz. Com a comemoração do tigrinho, o jogador destacou a confiança dada por Abel Ferreira e falou do momento do time. Na semana, o time viaja para enfrentar o Universitario pela Copa Libertadores.

- Estou muito feliz, pelo gol, pela vitória. Agradecer também ao grupo, ao professor Abel que nos dá confiança de seguir trabalhando com tranquulidade. Agradecer ao torcedor que veio nos apoiar. Muito feliz, vitória que nos dá confiança pro restante do campeonato. Agora é um jogo muito importante na Libertadores, temos que tentar o resultado lá para jogar com tranquilidade aqui - disse Vitor Roque.

No dia dos pais, Vitor Roque dedicou o gol ao seu pai, Juvenal.

- Feliz dia dos pais pro meu pai, Juvenal. Esse gol foi pro senhor - dedicou o jogador.

Vitor Roque foi eleito craque da partida (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras ameniza tensão em reencontro com torcida e tem Vitor Roque como protagonista

O reencontro do Palmeiras com seu torcedor após a eliminação na Copa do Brasil foi marcado por diferentes emoções.

Com a necessidade de dar uma resposta dentro de campo, o Alviverde viu Lourenço acertar o ângulo de Weverton, aumentando ainda mais a pressão sobre uma equipe fragilizada após tantas críticas. A redenção veio por meio de decisão do VAR, o mesmo que havia "jogado contra" o time na partida de ida diante do maior rival. No mais, conseguiu sair com a vitória e os três pontos.

Na tabela do Brasileiro, o Verdão está na terceira colocação, com 36 pontos.



