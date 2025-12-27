Nova série documental do Palmeiras estreia neste sábado (27)

O Palmeiras será tema de uma série documental que mostra momentos importantes da temporada 2025, incluindo bastidores com o volante Aníbal e a recuperação do atacante Paulinho. Os dois primeiros episódios serão exibidos neste sábado (27), às 21h30 (de Brasília), no sportv. "Acesso Total Palmeiras" acompanha os acontecimentos na Academia de Futebol, além dos jogos no Allianz Parque e em outros estádios do país.

continua após a publicidade

A série revela imagens exclusivas do vestiário do Allianz Parque após a eliminação do Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Corinthians. Um dos registros mostra Aníbal Moreno em lágrimas, pedindo desculpas aos companheiros depois de ser expulso no primeiro tempo por agredir José Martínez com uma cabeçada.

Após os dois episódios deste sábado, o sportv exibirá outros três no domingo. A série completa estará disponível no Globoplay a partir deste sábado, dia 27 de dezembro.

continua após a publicidade

Série documental revela bastidores do Palmeiras na temporada 2025 (Foto: Reprodução/Sportv)

📲Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Mais sobre o enredo de Acesso Total Palmeiras

Os episódios documentam como a situação do Palmeiras começou a melhorar com a formação da dupla de ataque entre Flaco López e Vitor Roque. Abel Ferreira e os atacantes explicam no documentário como essa parceria contribuiu para a recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro.

A série também dedica atenção à situação de Paulinho, contratação importante do Palmeiras para 2025 que enfrentou problemas físicos. O atacante passou por nova cirurgia na canela devido a dores persistentes, o que o manteve afastado dos gramados durante quase toda a temporada.

continua após a publicidade

Palmeiras adota cautela com Paulinho

Fora dos gramados desde o término do Mundial de Clubes, em meados do ano, Paulinho segue em processo de recuperação após nova cirurgia na canela e ainda não tem data definida para ficar à disposição da comissão técnica.

O Palmeiras adota cautela no tratamento após o atacante atuar com dores no primeiro semestre e não contará com o camisa 10 no início da próxima temporada.