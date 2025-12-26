Certezas elege culpado em saída de Marlon Freitas do Botafogo ao Palmeiras

O influenciador Pedro Certezas se mostrou indignado com a ida do volante Marlon Freitas, do Botafogo, para o Palmeiras. Em vídeo publicado nas redes sociais, o torcedor colocou a culpa da negociação no jogador, que foi campeão da Libertadores e do Brasileirão com o Alvinegro em 2024. No ano anterior, o time carioca havia perdido o Brasileirão para o Alviverde.

- O cara (Marlon Freitas) está em um bandeirão do lado de Garrincha, Nilton Santos, Gerson, Didi... E jogou tudo fora por dinheiro para jogar no Palmeiras, que loucura. Para mim, a culpa é 100% do Marlon Freitas, ele pediu para ser liberado para o Palmeiras. Nas entrevistas desse ano, ele disse que amava o Botafogo, amava o time, a torcida... - começou Certezas.

- São por essas coisas, que meu maior ídolo no Botafogo é o Jefferson. Ele era goleiro da Seleção Brasileira, estava com 11 meses de salário atrasado e escolheu ficar no Botafogo na Série B, tendo proposta da Europa para sair de graça. Não dá para confiar em 99% dos caras. Eu preferiria ser milionário sendo ídolo de uma torcida, do que ser mais milionário, jogar toda idolatria fora e ser só mais um - completou.

Marlon Freitas, Botafogo e Palmeiras

Marlon Freitas externou, em reunião realizada nesta sexta-feira (26), o desejo de deixar o Botafogo e se transferir para o Palmeiras. A conversa contou com a participação de John Textor, dono da SAF carioca, que deu sinal positivo para o prosseguimento das tratativas.

Agora, Marlon Freitas acerta os detalhes finais com representantes do Palmeiras para finalizar o acordo, que terá validade de três temporadas, até dezembro de 2028. O total da operação para tirar o volante do Glorioso é de aproximadamente 5 milhões de euros (R$ 32 milhões). A informação foi divulgada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

