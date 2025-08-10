Palmeiras encaminha contratação de Carlos Miguel, goleiro ex-Corinthians

O Palmeiras encaminhou, na manhã deste domingo (10), a contratação de Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians. O jogador chega para disputar posição com Weverton, cujo contrato é válido até o fim de 2026.

As partes possuem conversas avançadas e, agora, buscam destravar burocracias nos bastidores para sacramentar a transferência. O goleiro estava fora dos planos da comissão técnica do Nottingham Forest e recebeu sinal positivo para buscar um novo clube.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Danilo Lavieri, do "Uol", e confirmada pelo Lance!.

Segundo a reportagem, Carlos Miguel tinha como prioridade a permanência no futebol europeu, principalmente entre as cinco grandes ligas. No entanto, a minutagem em campo, justamente em ano de Copa do Mundo, seria fundamental na mudança de ares do jogador.

O Palmeiras deve desembolsar cerca de 4 milhões de euros para tirar o goleiro do futebol inglês, apesar de as partes envolvidas no acordo não revelarem os valores da negociação. Desde que chegou ao Nottingham Forest, Carlos Miguel disputou apenas três partidas, diferente da projeção inicial esperada por seu estafe.

Assim como publicado anteriormente, a diretoria do Palmeiras possuía interesse em trazer um nome para disputar a posição com Weverton, criticado após a campanha do clube no Mundial.

Alvo do Palmeiras no mercado de transferências, Carlos Miguel em partida do Nottingham Forest, da Inglaterra (Foto: Reprodução / Nottingham Forest)

Além do camisa 21, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira conta com Marcelo Lomba, em fim de contrato, como reserva imediato, e Aranha, que assumiu o posto de terceiro goleiro após a transferência de Mateusão para o futebol português.

