Jornalista é sincero sobre pênalti marcado para o Palmeiras: ‘Só no Brasil’

O Palmeiras venceu o Ceará por 2 a 1 no Allianz Parque de virada pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. O gol de empate do Verdão foi marcado por Flaco Lopez, de pênalti, em um lance polêmico. Um jornalista discordou da decisão da arbitragem.

Os gols da partida foram marcados por Lourenço, do Ceará, Fláco Lopez, em pênalti para o Palmeiras, e Vitor Roque. Vitória importante para dar um pouco tranquilidade a Abel Ferreira depois da eliminação na Copa do Brasil.

O pênalti do Palmeiras virou polêmica nas redes sociais, e o jornalista Alexandre Pretzel discordou da decisão da arbitragem em seu perfil do X.

- Olha o pênalti a favor do Palmeiras. Só no Brasil. Eu não marcaria - disse Pretzel em relação ao pênalti do Palmeiras

Pênalti para o Palmeiras contra o Ceará (Foto: Reprodução)

Veja lance de pênalti do Palmeiras

Como foi o jogo

Desfalcado do atacante Pedro Henrique, o técnico Léo Condé optou por preencher o meio-campo alvinegro. Assim, escalou Richardson, Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni juntos, com Galeano e Pedro Raul no ataque.

Ter mais posse de bola poderia ser uma estratégia, mas o time foi pressionado pelo adversário e não conseguiu trocar muitos passes. O Ceará, no 1º tempo, teve 28% de posse de bola e não registrou nenhuma finalização.

Apesar de ter a bola, o Palmeiras não conseguiu marcar na etapa inicial. Assim, os times foram para o intervalo com um 0 a 0 no placar.

Os gols apareceram na volta para o 2º tempo. Galeano recebeu pela direita e ajeitou para Lourenço, que acertou um chute de rara felicidade e abriu o placar. O Alvinegro teve chance de ampliar com Pedro Raul, em contra-ataque, mas Weverton defendeu.

A reação do Palmeiras teve início com um pênalti por toque de mão. Flaco López converteu e empatou o jogo. Pouco depois, Maurício recebeu na direita e encontrou Vitor Roque, que virou o embate para o Alviverde.