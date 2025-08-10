Palmeiras ameniza tensão em reencontro com torcida e tem Vitor Roque como protagonista

O reencontro do Palmeiras com seu torcedor após a eliminação na Copa do Brasil foi marcado por diferentes emoções. Com a necessidade de dar uma resposta dentro de campo, o Alviverde viu Lourenço acertar o ângulo de Weverton, aumentando ainda mais a pressão sobre uma equipe fragilizada após tantas críticas. A redenção veio por meio de decisão do VAR, o mesmo que havia "jogado contra" o time na partida de ida diante do maior rival.

Apesar de começar no banco, Flaco assumiu a responsabilidade da cobrança e abriu o caminho para Vitor Roque, destaque da noite, virar o marcador e trazer um pouco de paz para uma semana marcada por protestos.

Substituído no intervalo da eliminação diante do Corinthians, o camisa 9 voltou a se mostrar fundamental em um time pouco criativo, em contraste com as decisões de Abel Ferreira e sua comissão, que optaram por tirar o atacante de campo em ambos os duelos. Dos pés dele partiram as principais chances e também alguns erros, algo natural para quem buscou o protagonismo enquanto esteve em campo.

Mesmo com alguns sustos nos minutos finais, o Palmeiras conseguiu segurar o resultado positivo dentro de casa, algo fundamental para apaziguar o clima de crise instaurado após o Mundial e dar tranquilidade para a viagem rumo ao Peru, onde o time inicia as eliminatórias em busca do quarto título da Copa Libertadores.

No Campeonato Brasileiro, o Verdão volta a encostar no líder Flamengo, quatro pontos à frente, mas com um jogo a mais. As vaias dos minutos iniciais foram substituídas por aplausos ao apito final, em um momento que pode marcar o início da reconexão entre elenco e torcida.

Vitor Roque, atacante do Palmeiras, comemora gol com o meia Mauricio (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Estreia no Allianz e recados a Abel Ferreira

Com vantagem no marcador, o técnico Abel Ferreira promoveu a estreia do lateral-direito Khellven nos minutos finais da partida. Sem tempo para mostrar seu futebol, o jogador, que veio do futebol russo, ao menos pôde sentir a experiência de defender o novo clube diante da torcida.

Já Abel Ferreira, que viu sua idolatria posta à prova na quarta-feira, voltou a receber sinais vindos do gramado. Entre eles, a ascensão de Vitor Roque, muitas vezes sacrificado, seja pelo esquema tático ou pela necessidade do time, que passou a ter de correr atrás do resultado nos últimos compromissos. Do camisa 9 partem as principais jogadas e uma das maiores esperanças de recuperação em um ano marcado por frustrações até então.