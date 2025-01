Visita de Klopp ao Palmeiras tem presente de Abel, interação com Leila e ‘banho’ no gramado

Chefe global de futebol da Red Bull, Jurgen Klopp veio ao brasil para visitar as instalações do Bragantino e aproveitou para acompanhar o duelo contra o Palmeiras na última terça-feira (28), válido pelo Campeonato, no Allianz Parque.

Após o empate sem gols, o treinador alemão recebeu um vinho de Abel Ferreira, que costuma presentear amigos e conhecidos que fez no futebol. A garrafa faz parte de uma coleção exclusiva de apenas 100 unidades.

Já a presidente Leila Pereira presenteou Klopp, que estava acompanhado do CEO do Bragantino, com uma camisa personalizada do Palmeiras com o número 4.

- Uma honra receber em nossa casa o head global de futebol da Red Bull, Klopp, e o CEO do Red Bull Bragantino, André Rocha. Sejam sempre bem-vindos! - escreveu a mandatária em publicação nas redes sociais.

Além das interações com os dois principais nomes do futebol alviverde, Klopp levou um "banho" dos irrigadores ao entrar no gramado do Allianz Parque e tirou fotos com alguns torcedores presentes perto do camarote aonde assistiu ao confronto.

Klopp reebeu como presente uma garrafa de vinho de Abel Ferreira após a partida entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista (Foto: Reprodução)

Palmeiras e Bragantino empatam sem gols sob olhares de Klopp

Em um jogo com poucas oportunidades, Palmeiras e Red Bull Bragantino empataram em 0 a 0 na última quarta-feira (28), em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos do Paulistão.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou a dois jogos seguidos sem vitória e ocupa a vice-liderança do Grupo D, com oito pontos, um a menos que o São Bernardo, que ainda enfrenta o Santos na rodada.