Leila não cogita demissão de Barros no Palmeiras, apesar de protestos da torcida

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, mantém confiança no trabalho de Anderson Barros e descarta demitir o diretor de futebol, alvo de críticas por parte da torcida organizada do clube após o empate sem gols diante do Red Bull Bragantino, nessa terça-feira (28), pelo Campeonato Paulista.

No clube desde 2020, Barros, na visão da mandatária, foi um dos principais responsáveis pela montagem do elenco alviverde, que, no período, conquistou 11 títulos, incluindo duas Copas Libertadores (2020 e 2021). A informação foi divulgada inicialmente pelo "Uol" e confirmada pelo Lance!.

Além do respaldo de Leila, Anderson Barros é próximo do técnico Abel Ferreira, que já defendeu publicamente o trabalho do diretor em diversas ocasiões.

– Estamos a falar diretamente do Barros, 11 títulos. Quase 400 milhões de euros em vendas, o Palmeiras estava quando eu cheguei, em dívidas, uma lástima. Não podíamos comprar jogadores. Não dava para pagar a toda gente. Presidente, jogadores, treinador, e o Barros, todos juntos, somos das equipes mais prestigiadas internacionalmente e nacionalmente – afirmou o treinador português após a derrota para o Novorizontino.

A principal crítica da torcida alviverde é a falta de novas contratações na janela de transferências, promessa da presidente. O Verdão, no entanto, segue ativo no mercado e mantém nomes no radar. A chegada de um zagueiro, após a saída de Vitor Reis para o Manchester City, da Inglaterra, é outra prioridade no mercado.

– É um Palmeiras mais agressivo. Sou sempre muito sincera, às vezes o sucesso te deixa sem enxergar, porque o sucesso esconde algumas providências que deveriam ter sido tomadas anteriormente. A gente pensa: estamos ganhando tanto, não vamos mexer em time que está vencendo. E eu percebi isso (falta de agressividade) neste ano que passou. Eu não fiquei feliz com o desempenho do Palmeiras. Nós saímos muito rapidamente da Copa do Brasil e da Libertadores – disse Leila no início da janela.

Até o momento, o Palmeiras anunciou as contratações dos atacantes Paulinho e Facundo Torres e do volante Emiliano Martínez.