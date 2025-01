Retorno de Piquerez deve gerar saída no elenco do Palmeiras

Recuperado de lesão no joelho, Piquerez retornou aos gramados na segunda etapa do empate sem gols do Palmeiras diante do RB Bragantino, pelo Campeonato Paulista. A volta do uruguaio abre concorrência interna no elenco alviverde, que possui três jogadores para a lateral-esquerda.

De acordo com Abel Ferreira, a comissão técnica fará a escolha de dois nomes para o setor e usará a competição estadual para definir chegadas e saídas. Com isso, Piquerez, Caio Paulista e Vanderlan, formado na base, iniciam a disputa por duas vagas.

– Estamos esperando o Piquerez voltar para nos ajudar, porque vai ajudar seguramente. E depois escolher dois laterais entre os três que nós temos – explicou o treinador.

Depois de mais de seis meses afastado, Piquerez atuou por cerca de 15 minutos e foi ovacionado pela torcida presente no Allianz Parque. Apesar de acertar um ótimo cruzamento para Estêvão em uma das raras chances do Palmeiras no confronto, o lateral demonstrou falta de ritmo em uma partida marcada pela presença de Klopp.

Piquerez e Estêvão durante treino do Palmeiras (Foto: Cesar Crecco/ Palmeiras)

Anunciado em julho de 2021, Piquerez logo se transformou em titular e em um dos pilares da equipe, mas agora busca recuperar espaço em um setor que recebeu reforços, seja do mercado ou das categorias de base.