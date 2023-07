Nesta segunda-feira (10), foi confirmada a morte de Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras de 23 anos, após uma briga na rua Padre Antônio Tomás, área da torcida visitante do Allianz Parque, por volta das 17h30, no último sábado (8), antes do duelo entre Palmeiras e Flamengo, pelo Brasileirão. A jovem foi atingida por um estilhaço depois de um torcedor do Rubro-Negro arremessar garrafas de vidro em direção a um grupo de palmeirenses que estavam nos arredores do estádio. Não havia policiamento no local. Confira o momento em que Gabriela é atingida no vídeo acima: