Conforme mencionado, os pais estavam presentes no Allianz Parque, aguardando a entrada da filha, mas a falta de sinal no celular fez com que só soubessem do ocorrido após o apito final. Naquele momento, Gabriel já havia sido operada e se encaminhava para UTI. A jovem ficou internada em estado grave após ser atingida no pescoço por estilhaços de vidro de uma garrafa arremessada durante uma confusão entre as torcidas, na Rua Padre Antônio Tomás, mas não resistiu.