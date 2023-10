Desde que se lesionou, o atacante Dudu vive uma rotina de intensos tratamentos e vem mostrando suas pequenas evoluções no Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Em sua conta no Instagram, o camisa 7 compartilhou mais um passo dado neste período de recuperação neste sábado (14). No vídeo divulgado, o Baixola aparece colocando o pé no chão. Veja no vídeo acima.