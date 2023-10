O brasileiro Iago, do Augsburg, está em sua quinta temporada no futebol alemão. O lateral-esquerdo da equipe bávara vive seu último ano de contrato com a equipe e já avalia o futuro após o fim do vínculo, em junho de 2024. Em entrevista ao portal "ge", o defensor revelou existir o interesse de alguns clubes brasileiros, como Flamengo, Palmeiras, Corinthians e o Internacional, clube que o lançou para o futebol profissional.



- Houve algumas conversas e especulações sobre o interesse de times brasileiros, entre eles Flamengo, Corinthians, Palmeiras e o próprio Inter. No entanto, neste momento, estou avaliando todas as opções e tomando decisões com calma. Meu futuro no futebol ainda não está definido e estou considerando todas as possibilidades que surgirem, seja no Brasil ou na Europa - disse o jogador.