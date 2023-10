Com elenco inteiramente reserva, o Palmeiras foi derrotado de virada por 2 a 1 pelo Bragantino, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O revés, inclusive, fez com que o Alviverde caísse de posição na tabela de classificação do torneio - para o quarto lugar, com 44 pontos.