Veja qual pode ser o caminho do Palmeiras até a final da Libertadores 2024

Palmeiras vai em busca do tetracampeonato da Libertadores (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 04/06/2024 - 11:03 • São Paulo

A Conmebol sorteou nesta segunda-feira (3) os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores 2025, e pelo segundo ano seguido, o Verdão vai encarar um time brasileiro por uma vaga nas quartas.

O Palmeiras de Abel Ferreira vai desafiar o Botafogo de Jhon Textor por uma vaga entre as oito melhores equipes do continente, marca que o clube vem alcançando desde 2018.

Do lado direito e mais forte da chave, o time de Abel Ferreira pode encarar o São Paulo novamente nas quartas, assim como na campanha do Tri, em 2021, caso passe do Fogão, e o tricolor passe do Nacional-URU, claro.

Já numa hipotética semifinal, o Palmeiras pode encarar o Flamengo, que teria que passar por Bolívar e depois do vencedor entre Peñarol e o primeiro colocado do grupo C (que pode ser o Grêmio).

Do outro lado da chave, o Palmeiras pode encontrar numa possível final alguns campeões de Libertadores, como River Plate, Atlético-MG, San Lorenzo e Fluminense.