Ex-Seleção crava campeão da Libertadores e diz: ‘Palmeiras não passa do Botafogo’

Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Após o sorteio das oitavas de final da Libertadores, o ex-lateral Cicinho se empolgou e cravou o título para o São Paulo. O ex-jogador da Seleção Brasileira foi além, e afirmou que o Tricolor vai bater o Real Madrid em uma possível final no próximo Mundial de Clubes.

- Real Madrid, pode esperar que o São Paulo vai chegar. Eu cantei essa pedra ano passado, coloquei até a faixa de campeão da Libertadores 2024. O Zubeldía está impressionante, melhor que o Abel Ferreira. O Palmeiras não passa nem do Botafogo - projetou Cicinho.

- Nós temos Lucas Moura e Calleri. Se tem um time que é capaz de chegar no Mundial de Clubes e ganhar é o São Paulo. Foi três vezes e ganhou de Milan, Barcelona e Liverpool - completou o ex-jogador do São Paulo, no programa "Arena SBT".

Nas oitavas de final da Libertadores, o São Paulo vai enfrentar o Nacional-URU e faz o segundo jogo no Morumbi. Sob comando do técnico argentino Luis Zubeldía, o Tricolor ainda não perdeu na temporada e está na quarta posição do Campeonato Brasileiro.