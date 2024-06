Botafogo x Palmeiras: confronto da Libertadores pode acirrar ainda mais bastidores entre clubes

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nas oitavas da Libertadores (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e Palmeiras ficaram marcados pela disputa pelo título do Brasileirão em 2023. Além da rivalidade dentro do campo, a tendência é que o duelo esquente ainda mais os bastidores fora de campo As equipes vão se enfrentar nas oitavas de final da Libertadores.

Tudo começou quando John Textor, dono da SAF do Botafogo deu uma declaração sobre uma possível manipulação de resultados. Por outro lado, Leila Pereira rebateu o dirigente alvinegro, o chamou de "mal perdedor" e pediu que o empresário fosse expulso do futebol brasileiro.

A partir daí, Textor e Leila colecionaram diversas polêmicas. A mais recente ao final de maio, quando o dono do Botafogo acionou a presidente do Palmeiras na Justiça. O empresário estadunidense acusa a dirigente alviverde de injúria e difamação.

John Textor diz que foi ofendido três vezes por Leila Pereira. A primeira delas, no dia 7 de abril, quando a presidente do Palmeiras chamou o dono do Botafogo de "fanfarrão".

A outra vez foi no dia seguinte, quando Leila afirmou que Textor é a "vergonha do futebol brasileiro". A última foi a presidente do Palmeiras chamou o empresário estadunidense de "idiota" em entrevista ao programa "Roda Viva".

Na internet, tanto os torcedores do Botafogo, quanto os do Palmeiras foram à loucura com a definição do duelo das oitavas da Libertadores. Os internautas brincaram com o confronto e batizaram de "Textor x Leila".

Botafogo e Palmeiras serão adversários nas oitavas de final da Libertadores. O Alviverde decide em casa por ter feito uma campanha melhor que a do Alvinegro. Fora de campo, a promessa é de um bastidor ainda mais envolvente com John Textor e Leila Pereira.