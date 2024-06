Entenda o que deve mudar no Palmeiras até o confronto com o Botafogo na Libertadores

Último duelo entre Palmeiras x Botafogo foi histórico para o Verdão (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 04/06/2024 - 07:10 • São Paulo

O Palmeiras vai encarar o Botafogo pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2024 e restando um pouco mais de dois meses para o duelo, o Verdão deve ser outro para enfrentar a estrela solitária.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

A começar por Dudu, que está prestes a retornar ao Palmeiras e já terá praticamente dois meses de competição e pode chegar voando no duelo contra o Botafogo.

Felipe Anderson é a outra grande novidade que deve estrear no Palmeiras em julho e até as oitavas da Libertadores, deve estar 100% entrosado com os seus novos companheiros.

Por último, Zé Rafael e Raphael Veiga, duas peças históricas e essenciais do Palmeiras de Abel Ferreira, correrão contra o tempo para recuperarem a sua melhor forma física e técnica, uma vez que fizeram um primeiro semestre um tanto quanto apagado.

Sem Endrick, que brilhou no Engenhão no Brasileirão do ano passado, o time de Abel Ferreira corre o risco de também perder Luís Guilherme para o West Ham, já nesta janela de meio do ano.

O Verdão terá que ir para o mercado e novos nomes podem pintar no elenco para a disputa dos jogos eliminatórios tanto de Libertadores, quanto de Copa do Brasil.

O Palmeiras não cai em uma fase de oitava de final de Libertadores desde 2017, quando foi eliminado pelo Barcelona-EQU.

Nas últimas seis edições foram dois títulos, outras três quedas em semifinais e uma queda em quarta de final.