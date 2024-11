(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 05:45 • São Paulo (SP)

Prestes a terminar a temporada 2024, o Palmeiras não tem muito o que resolver em relação a contratos de jogadores. Isso porque após a renovação de Marcos Rocha nesta semana, a diretoria corre para decidir o futuro de apenas dois atletas do atual elenco: Marcelo Lomba e Lázaro.

+ Saiba quantos pontos o Palmeiras precisa para vencer o Brasileirão

A decisão tem a ver com a manutenção do time para o Mundial de Clubes, que acontece no meio do ano que vem. A diretoria do Palmeiras não pretende se desfazer de suas principais peças, inclusive prorrogou contratos e aumentou multas de quem despertava mais interesse no exterior.

O caso do goleiro Marcelo Lomba é mais certo. Ele deve ficar por mais uma temporada, mas ainda não assinou o novo contrato. No entanto, o atacante Lázado, emprestado pelo Almería, da Espanha, até o fim do ano, ainda não tem futuro definido no Verdão. Uma possibilidade é a renovação do vínculo até o Mundial de Clubes.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O jogador chegou em fevereiro, e o Palmeiras pagou 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões na cotação da época) pelo empréstimo. Para adquiri-lo em definitivo, o clube precisa desembolsar 12 milhões de euros (R$ 64,1 milhões).

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!