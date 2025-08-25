menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras avança por Andreas Pereira e pode chegar a 12 contratações no ano; veja

Clube paulista tem até o dia 2 de setembro para finalizar as tratativas

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 25/08/2025
05:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras intensificou as conversas com Andreas Pereira e tenta destravar a chegada do jogador antes do término da janela de transferências. Sem sequer ter sido relacionado pelo Fulham no último compromisso da equipe pela Premier League, o volante tem futuro incerto na Inglaterra e está aberto a ouvir novas propostas visando a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Relacionadas

+ Contrato, vendas e busca por títulos: por que o Palmeiras reabriu conversas por Andreas Pereira

O curto tempo de contrato, válido até a metade de 2026, e a falta de espaço na equipe comandada por Marco Silva são fatores determinantes na negociação. Com isso, a diretoria alviverde planeja reduzir o valor a ser oferecido pelo brasileiro em relação às tratativas do início do ano.

Entre o clube paulista e o estafe do jogador há negociações avançadas, e agora o Palmeiras tenta definir o fluxo de pagamentos com os ingleses. Outras equipes do futebol europeu também demonstraram interesse, mas o atleta busca maior protagonismo nesta temporada.

continua após a publicidade

Caso o brasileiro chegue à Academia de Futebol, o Palmeiras bateria a marca de 12 contratações nesta temporada, sendo quatro delas realizadas na última janela de transferências: os laterais Jefté e Khellven, o goleiro Carlos Miguel e o atacante Ramón Sosa.

Atualmente, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira conta apenas com Lucas Evangelista como segundo volante de origem no elenco. No último compromisso, que garantiu a classificação às quartas de final da Libertadores, o treinador optou por improvisar o jovem Allan no setor.

continua após a publicidade
Andreas Pereira em ação em Fulham x Liverpool
Alvo do Palmeiras, Andreas Pereira está fora dos planos do Fulham para a atual temporada (Foto: Henry Nicholls / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Contratações do Palmeiras em 2025

  1. Goleiro: Carlos Miguel
  2. Zagueiros: Bruno Fichs e Micael
  3. Laterais: Khellven e Jefté
  4. Meias: Emiliano Martínez e Lucas Evangelista
  5. Atacantes: Facundo Torres, Ramón Sosa, Vitor Roque e Paulinho.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias