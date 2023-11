Fortaleza e Palmeiras empataram em 2 a 2 na noite deste domingo (26), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada na Arena Castelão, casa do Leão do Pici. Thiago Galhardo e Calebe marcaram os gols dos mandantes, enquanto Raphael Veiga e Zé Rafael deixaram a sua marca para o Verdão. Confira acima os melhores momentos da partida.