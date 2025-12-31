Nas férias, Weverton treina defesas com bola para tentar retomar titularidade no Palmeiras

O elenco do Palmeiras está de férias, mas o goleiro Weverton segue trabalhando durante este período para retornar ao clube em boas condições físicas e em busca de retomar a titularidade na meta alviverde. O veterano ficou fora das últimas partidas do time nesta temporada em razão de uma fissura na mão direita, mas se recuperou.

Com a lesão sofrida pelo até então titular de Abel Ferreira, Carlos Miguel assumiu a posição nos jogos decisivos do time no Brasileirão e Libertadores. Com a recuperação plena do camisa 21, os dois disputarão a vaga no gol do Verdão, que ainda tem Marcelo Lomba correndo por fora em busca de mais oportunidades.

Durante seu descanso em Santa Catarina, Weverton não parou de trabalhar. Além de treinos na academia, vem realizando trabalhos sob orientação particular e publicou um vídeo em suas redes sociais. Veja abaixo:

Weverton está fora dos gramados desde outubro, quando fraturou um dos dedos da mão. Na época, o jogador passou por um tratamento conservador com o departamento médico do Palmeiras, com imobilização da mão.

Weverton pelo Palmeiras

Em 2025, Weverton esteve em campo em 58 oportunidades, sendo 14 pelo Paulistão, quatro pela Copa do Brasil, 26 pelo Brasileirão e nove pela Libertadores. No total, são 454 partidas pelo clube paulista, que defende desde 2018 e soma 12 títulos, entre eles, duas Libertadores, uma Copa do Brasil e três Brasileiros.

