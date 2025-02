Veja como nova estratégia mantém Palmeiras na briga por Vitor Roque

Problemas burocráticos impostos por La Liga travaram a chegada de Vitor Roque, mas o Palmeiras aposta em uma última cartada para contar com o atacante nesta janela de transferências.

De acordo com o regulamento da Fifa, empréstimos fora da janela são permitidos, já que o jogador não seria registrado novamente pelo Barcelona ou por outro clube espanhol, e sim pelo time brasileiro. O termo é descrito pela entidade máxima do futebol como Technical Registration. É com essa condição, por sua vez, que os Culés tentam reverter a situação junto à La Liga.

Segundo apuração da reportagem, o Palmeiras adota cautela, principalmente em razão dos episódios recentes na janela, e vê uma transferência ainda em fevereiro como algo difícil. No entanto, o clube mantém certo grau de esperança e "deposita suas fichas" na diretoria do Barcelona, que tem o desejo de se desfazer do jogador e recuperar parte do investimento realizado.

Vale lembrar que o Palmeiras tem até o fim de fevereiro, data de encerramento da janela no país, para registrar novos reforços. Com isso, as partes "aceleram" o processo, embora um desfecho positivo seja visto como improvável após os envolvidos acertarem todos os detalhes da operação.

Nos últimos dias, a direção alviverde chegou a um acordo com o Barcelona pela contratação de Vitor Roque por 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões), correspondentes a 80% dos direitos econômicos do atleta. Já a boa relação entre o clube e o Betis, que detém o atacante por empréstimo, foi fundamental para facilitar uma eventual saída sem custos adicionais.

Vitor Roque, alvo do Palmeiras em ação pelo Real Betis contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol (Foto: Reprodução/Instagram)

A negociação por Vitor Roque seria permitida pela CBF

Ainda de acordo com apuração da reportagem, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não se oporia à negociação, uma vez que a operação cumpre os requisitos determinados pela Fifa.

Isso porque o atacante apenas retornaria ao clube de origem, sem a necessidade de ser inscrito novamente. A La Liga, por sua vez, adota uma posição contrária e precisará reverter essa opinião até a próxima sexta-feira (28).

Caso não consiga destravar a negociação a tempo, o Palmeiras deve voltar a carga em junho, quando nova janela de transferência abrirá entre os dias 1º e 10 de junho, antes do Mundial.