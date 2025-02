O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, rebateu as críticas do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, sobre o formato atual do Paulistão. Em entrevista durante evento da competição nesta segunda-feira (24), o mandatário afirmou que as regras são aprovadas em reunião com os clubes que disputam o torneio.

- Gostaria muito de fazer o campeonato dos sonhos do Abel Ferreira, treinador ganhador, tricampeão paulista, mas a Federação faz o campeonato que os clubes querem. E os clubes votaram assim. A Federação respeita e a partir do momento em que nós votamos a forma de disputa, o jeito de jogar, o jeito de classificar, essa é a forma também da Federação para o futebol e eu vou defendê-la - disse o presidente.

Após a classificação para as quartas de final nos minutos finais do duelo contra o Mirassol, o treinador português opinou que formato atual do Paulistão é injusto, citando o caso da Ponte Preta, que estava no grupo do Palmeiras e foi eliminada mesmo tendo feito 22 pontos, ou seja, a quarta melhor campanha geral.

- É muito injusto pra Ponte Preta. Deixo aqui uma reflexão para Federação, que se deve pensar seriamente no modelo de qualificação, porque não é justo uma equipe com 22 pontos ficar fora. Então alguma coisa não está bem. Sugiro que se repense o molde - disse o treinador.

Nas quartas de final da competição estadual, os dois melhores clubes de cada chave se enfrentam em jogo único. Na semifinal, também disputada em partida única, os duelos serão definidos conforme a campanha dos classificados. Portanto, a pontuação segue sendo somada e é decisiva para definir os mandantes. A final, por sua vez, será decidida em dois jogos.