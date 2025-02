Burocracia de La Liga suspende negociação do Palmeiras por Vitor Roque

Devido a problemas burocráticos, o Palmeiras suspendeu na manhã desta segunda-feira (24) a negociação pela compra de Vitor Roque.

De acordo com apuração da reportagem do Lance!, o clube paulista chegou a um acordo com o Barcelona, proprietário do passe do atacante, e aguardava a liberação do Betis para finalizar as tratativas. A proposta alviverde era de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador.

Segundo o protocolo da La Liga, Vitor Roque precisaria ser devolvido ao Barcelona, com a janela espanhola aberta, para que, posteriormente, o atleta fosse reemprestado ao Verdão. O período de transferências na Espanha, no entanto, está fechado no momento.

Apesar de manter a confiança em um desfecho positivo, a diretoria do Palmeiras adotava cautela na negociação, que envolvia três clubes, além de "pontas" a serem acertadas entre as partes.

O regulamento de transferências da Fifa permite estas movimentações burocráticas mesmo com as janelas fechadas e estabelece que as entidades nacionais devem seguir o mesmo regramento. Contudo, La Liga tem um protocolo diferente. Se esta situação ocorresse no Brasil, por exemplo, a CBF permitiria a operação, em conformidade com a regra da Fifa.

Vale lembrar que o Palmeiras tem até o fim de fevereiro, data de encerramento da janela de transferências no país, para contratar novos reforços. No entanto, o clube ainda pode aproveitar o novo período de registros, que ocorre entre os dias 2 e 10 de junho, antes do Mundial.

Vitor Roque, alvo do Palmeiras, durante partida do Betis (Foto: Reprodução/Real Bétis)

Técnico do Barcelona comenta negociações

Ao ser questionado sobre uma possível transferência de Vitor Roque para o Palmeiras, Hansi Flick foi direto e afirmou que o atacante decidiu deixar o projeto do Barcelona, que passa por uma reformulação no elenco nas últimas temporadas.

- Não é meu trabalho (falar sobre uma eventual venda). Eu tenho muitos jogadores aqui e tenho que me preocupar com eles. Ele (Vitor Roque) decidiu abandonar o clube e, se há algo a ser feito, é o trabalho de Deco (diretor de futebol do Barcelona) - disse Hansi Flick em entrevista na última sexta-feira (21).