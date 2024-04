Veiga vai descansar? Veja quem Abel Ferreira pode escalar como meia no Palmeiras

Apesar das críticas, Raphael Veiga é o vice-artilheiro do Palmeiras em 2024 (Foto: Fábio Menotti/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 23/04/2024 - 12:14 • São Paulo

O Palmeiras encara o Independiente Del Valle nesta quarta-feira (24), em jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024, e o time do Verdão pode ter novidades em relação a equipe que empatou com o Flamengo por 0 a 0, no último domingo.

Abel Ferreira revelou em coletiva que o meia Raphael Veiga não está 100% e que a culpa pela queda de desempenho do meia é do treinador, que não poupou o camisa 23 da desgastante maratona que o Verdão teve neste mês de abril.

Mas caso Raphael Veiga seja poupado do duelo diante do Del Valle, quem que Abel Ferreira pode colocar no lugar do camisa 23? O Lance! te ajuda a desvendar esse mistério!

A primeira grande opção que surge no elenco é o nome do meia Rômulo. Recém contratado do Novorizontino, o camisa 20 ainda não ganhou nenhuma chance como titular, mas foi adquirido pelo Verdão muito por conta de poder se tornar a sombra ideal de Veiga no elenco.

Rômulo pode ganhar uma chance contra o Del Valle (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/)

Outra opção que Abel Ferreira tem em mãos é Luis Guilherme. A joia de 18 anos entrou muito bem como meia no empate em 1 a 1 diante do San Lorenzo, e pode atuar tanto na vaga de Veiga como jogando mais como um ponta pelos lados.

Jhon Jhon é outra opção para atuar na vaga de Veiga, apesar de não jogar desde o empate por 2 a 2 contra o Corinthians, em fevereiro. A cria da Academia está sendo preservada pela comissão técnica, que recusou uma proposta do Bragantino pelo futebol do camisa 40.

Por último, Abel Ferreira pode utilizar Lázaro atuando um pouco mais recuado ou mesmo o jovem Estevão, que apesar de possuir pouca experiência e ter apenas 16 anos, foi um dos melhores do Verdão na última vitória alviverde pela Libertadores, sobre o Liverpool-URU.