Palmeiras se desculpa ao Flamengo por cusparada em Tite e estuda punição

Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 15:58 • São Paulo (SP)

Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, telefonou nesta segunda-feira (22) para Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, pedindo desculpas pela cusparada sofrida por Tite durante o empate entre as equipes no Allianz Parque, pela terceira rodada do Brasileirão. A informação é da ESPN.

Durante entrevista coletiva, Tite cobrou mais respeito no futebol após ser alvo de uma cusparada por um torcedor do Palmeiras. O treinador do Flamengo alegou que precisou limpar a cabeça em razão durante a partida.

- Deixa eu fazer uma observação. A minha atividade como técnico, eu sei que ela é bastante exposta, e eu tenho que aguentar todas as ofensas que vão de fora possíveis. E não é da torcida do Palmeiras. Elas são de algumas pessoas que talvez não tenham a condição de saber que tem um monte de criançada que dá para educar. As ofensas são do jogo, mas cusparada é muito feio, cara. Eu ter que limpar minha cabeça e minha roupa é feio, cara - afirmou Tite.

O Palmeiras está analisando imagens das câmeras de segurança do Allianz Parque para identificar o torcedor que realizou a cusparada. Caso ele seja associado ao Avanti, será banido do programa de sócio-torcedor.

A diretoria alviverde afirmou ao Flamengo que só tomou conhecimento da cusparada após a partida, e caso fosse notificado antes, trabalharia para levar o torcedor ao Jecrim (Juizado Especial Criminal) do Allianz Parque.

O Palmeiras entende que o episódio envolvendo Tite e o Flamengo é "inaceitável" e "incompatível com os valores da atual gestão".

Tite no banco de reservas do Allianz Parque (Foto: Leonardo Lima/AGIF)