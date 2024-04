Ex-Flamengo, Andreas Pereira responde provocação de torcedor do Palmeiras; veja

Torcedor do Palmeiras provocou o Flamengo com camisa com o nome de Andreas Pereira (Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 19:41 • São Paulo (SP)

Um torcedor do Palmeiras foi fotografado, no último domingo (21), no Allianz Parque, com uma camisa do Alviverde com o nome de Andreas Pereira. A provocação faz alusão à final da Libertadores entre o clube paulista e o Flamengo. A imagem chegou até o ex-jogador do Rubro-Negro, que respondeu nas redes sociais.

A foto da agência AGIF foi publicada pelo portal "ge", no Instagram. Nos comentários, Andreas Pereira respondeu com um emoji de troféu e escreveu: "2022". A resposta do atleta teve mais de nove mil curtidas. Há dois anos, o Rubro-Negro conquistou o torneio, com participação do meia até às oitavas de final.

Na final de 2021, Andreas Pereira falhou no gol que deu o título da Libertadores ao Palmeiras. Sozinho na zaga, o jogador se desequilibrou e perdeu a bola para Deyverson, que marcou para o Alviverde. O meia deixou o Flamengo alguns meses depois e hoje é um dos destaques do Fulham-ING.

Resposta de Andreas Pereira à provocação de um torcedor do Palmeiras (Foto: Reprodução)