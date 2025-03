Veiga abre o jogo sobre futuro no Palmeiras após perder pênalti na final do Paulistão

Capitão do Palmeiras no vice-campeonato paulista diante do Corinthians, Raphael Veiga falou sobre seu futuro no clube após declarações do empresário André Cury. Em entrevista, o agente afirmou que o meio-campista tem uma promessa da diretoria para ser vendido após a disputa do Mundial no meio do ano.

- O Palmeiras trabalha bem nesse sentido, sabe a importância do Rapha. Sempre faz renovação, segura, promete que na próxima janela vai deixar sair e não deixa. Inclusive, temos essa promessa para julho, mas não sei se vão cumprir - disse Cury em entrevista ao Uol.

O camisa 23 revelou estar satisfeito no Palmeiras e manifestou o desejo de permanecer para ampliar sua galeria de títulos, mas deixou o futuro em aberto. Em 2022, o meia renovou contrato com o clube até o fim de 2027.

- Cara, eu não sei. Para ser sincero, eu amo o Palmeiras, eu amo estar aqui, me sinto muito bem, sou de São Paulo, minha família é daqui. Eu sou muito feliz no Palmeiras, acho que tive outras oportunidades para sair em outros anos, não deu certo. Hoje eu tô muito feliz aqui, eu não sei o que vai acontecer. Eu quero continuar ganhando títulos, tem outras coisas pra eu conquistar ainda. É isso, eu quero sempre ajudar o Palmeiras, minha vontade é ficar, mas vamos ver o que vai acontecer - disse Raphael Veiga.

Rapahel Veiga, meia do Palmeiras, em entrevista após a decisão do Paulistão (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Veiga perde pênalti na final

Aos 33 minutos da segunda etapa, Raphael Veiga cobrou pênalti sofrido pelo atacante Vitor Roque, mas acabou parando no goleiro Hugo Souza, que acertou o canto e espalmou a bola para escanteio.

Após o disperdício, o Palmeiras tentou pressionar o rival nos minutos finais, mas não conseguiu levar perigo ao rival e, consequentemente, tirar o zero do marcador. Com a derrota na partida de ida, no Allianz Parque, a equipe comandada por Abel Ferreira terminou com o vice-campeonato do estadual.