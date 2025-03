Veiga afasta pressão após vice do Palmeiras e dispara: ‘Aprendi a não gostar do Corinthians’

Raphael Veiga desperdiçou uma cobrança de pênalti nos minutos finais do segundo tempo no empate do Palmeiras em 0 a 0 com o Corinthians, que ficou com o título do Campeonato Paulista após vencer o jogo de ida no Allianz Parque.

Em entrevista, o camisa 23 lamentou o erro decisivo, reafirmou seu compromisso na busca por títulos em 2025 e foi sincero ao falar sobre sua relação com o rival paulista.

- Eu vou falar o que está no meu coração. Desde pequeno eu aprendi a não gostar do Corinthians. Eu, mais do que ninguém, queria ganhar esse jogo, mais do que ninguém queria fazer o gol, mais do que ninguém queria ser campeão - disse o camisa 23.

Na sequência, Veiga projetou o restante da temporada e destacou a chegada de Paulinho e Lucas Evangelista, que não puderam atuar na decisão do Campeonato Paulista. Além do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras terá pela frente o Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos no meio do ano.

- Nosso time vai melhorar muito ao longo da temporada, é bola para frente. Eu realmente estou muito triste, muito chateado, sei que faz parte do futebol, mas ninguém quer passar por isso, ninguém quer viver isso. Eu sempre vou sair de cabeça erguida, nunca vou sumir dessas responsabilidades. Acredito muito no Palmeiras e acredito que, assim como nos últimos anos, vamos ganhar títulos, porque a gente trabalha - completou.

Raphael Veiga em entrevista após o empate do Palmeiras com o Corinthians por 0 a 0 (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Próximo jogo do Palmeiras

Após o vice-campeonato paulista, o Palmeiras volta a campo no próximo domingo (30) para enfrentar o Botafogo, no Allianz Parque, pela estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. A partida começa às 16h (de Brasília).