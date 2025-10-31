Allan comenta 'aumento salarial' no Palmeiras e titularidade na Libertadores: 'Nervoso'

Destaque classificação do Palmeiras à final da Libertadores, Allan celebrou a vaga e comentou a declaração do técnico Abel Ferreira, que revelou pedido de aumento salarial para o jovem. Em entrevista após a vitória por 4 a 0 sobre a LDU nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque, o atacante se disse feliz por ter o trabalho reconhecido.

— Fico feliz em saber que meu trabalho vem sendo recompensado. Foquei em ajudar ao máximo meus companheiros para ter mais oportunidades e levar o Palmeiras ao lugar mais alto — afirmou Allan.

O camisa 40 foi aposta do treinador alviverde para iniciar a partida. Ele revelou ter descoberto a titularidade no treino na véspera do jogo de volta da semifinal e se disse nervoso.

— Descobri que seria titular em um treino antes do jogo. Fiquei muito nervoso, claro, mesmo estando confiante. A gente fica nervoso porque é um jogo grande, mas o Abel procura deixar a gente tranquilo em relação a isso. Ele pede para sermos nós mesmos, tanto quando entramos no segundo tempo quanto quando começamos como titulares. Fico muito feliz pelo desempenho no jogo — declarou o atacante.

Allan teve grande atuação nesta noite no Allianz Parque. O principal lance do ponta-direita na partida foi o pênalti sofrido, que gerou o quarto gol do Alviverde, convertido por Raphael Veiga. O jovem comentou a jogada.

— Foi um lance muito rápido. Vi que dois jogadores vinham para tentar tomar a minha frente, fui muito feliz na jogada. Ele começou a me agarrar fora da área e, quando chegamos dentro dela, tive a oportunidade de cair. Fiquei muito feliz com o lance — afirmou.

Palmeiras x LDU: como foi o jogo?

Abel Ferreira tem razão, noventa minutos no Allianz Parque é tempo demais. O Palmeiras superou a desvantagem, goleou a LDU por 4 a 0 na noite desta quinta-feira (30) e garantiu vaga na final da Copa Libertadores. Ramón Sosa e Bruno Fuchs, no primeiro tempo, e Raphael Veiga, duas vezes na etapa final, marcaram os gols do Alviverde.

Empurrado pela torcida, que iniciou a festa ainda na véspera do confronto, o Palmeiras não tomou conhecimento do rival e dominou os noventa minutos. O gol da classificação saiu justamente dos pés de Veiga, que entrou no decorrer da partida.

Na decisão, a equipe comandada por Abel Ferreira volta a encarar o Flamengo, após ter vencido o rival em Montevidéu em 2021. A final está marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

