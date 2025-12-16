Declaração de Andreas Pereira sobre o Flamengo chama atenção: 'Isso mostra'

Uma declaração do meia Andreas Pereira sobre o Flamengo chamou muita atenção nas redes sociais na manhã desta terça-feira (16). O jogador do Palmeiras teve passagem conturbada pelo Rubro-Negro e é alvo da torcida do clube carioca.

Em entrevista ao Estadão, Andreas Pereira respondeu sobre as provocações do Flamengo depois do título da Libertadores.

- Tenho respeito por todos os clubes em que joguei. Nunca fui um cara que desrespeitei alguém na minha carreira, nem um clube. Se eles (Flamengo) acham isso mais importante, acham mais importante falar de mim quando ganham um título, isso demonstra a grandeza do clube (Palmeiras). Eles estão mais preocupados comigo do que em festejar a Libertadores - declarou Andreas Pereira ao Estadão.

Andreas Pereira na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Crizam FranÃ§a/Photo Premium/Gazeta Press)

Veja repercussão da declaração de Andreas Pereira sobre o Flamengo

Passagem conturbada pelo Mengão

Titular do Flamengo como segundo volante, Andreas fazia grande campanha na Libertadores de 2021, inclusive na final. No entanto, perdeu bola decisiva na prorrogação, gerando o gol do título palmeirense. O jogador voltou ao futebol inglês e até flertou com um retorno ao Rubro-Negro, sendo alvo de amor e ódio da torcida. O destino, porém, acabou sendo o Palmeiras, que pagou 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) ao Fulham para contratá-lo no meio deste ano.

No Palmeiras, Andreas Pereira assumiu a titularidade na equipe comandada por Abel Ferreira. Na disputa com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores em 2025, o Rubro-Negro levou a melhor.

Depois dos títulos, o Rubro-Negro chegou a provocar Andreas Pereira nas redes sociais, e o jogador voltou a ser alvo da torcida do Flamengo.