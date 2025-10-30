Noche de Copa! Torcida recepciona Palmeiras com corredor de fumaça antes de decisão na Libertadores
Verdão recebe a LDU, do Equador, pelo segundo jogo da semifinal da Libertadores no Allianz Parque
- Matéria
- Mais Notícias
Se tem decisão no Allianz Parque, tem corredor verde! Palmeiras e LDU disputam na noite desta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), uma vaga na grande final da Libertadores. Apesar de ter perdido o jogo de ida na altitude do Quito, no Equador, por 3 a 0, os torcedores provaram que acreditam na classificação até o fim e fizeram a famosa festa na saída da Academia de Futebol rumo ao palco da partida, por volta das 19h30.
No dia em que completa cinco anos de Palmeiras, Abel tenta coroar ciclo com feito inédito na Libertadores
Palmeiras
Representado por esposa, Abel Ferreira, do Palmeiras, recebe prêmio em São Paulo
Palmeiras
Conheça Larson, jovem volante que despertou atenção de Abel e será comprado pelo Palmeiras
Palmeiras
+ AO VIVO: Acompanhe o pré-jogo de Palmeiras x LDU direto do Allianz
A festa pré-jogo alviverde é bem famosa e está presente nos jogos mais importantes do Verdão. Nas redes sociais, torcedores se programam para prestigiar e ajudar a empurrar o Palmeiras rumo ao tetra da Libertadores. Assim, as organizadas iniciaram a festa do lado de fora, mas prometem o mesmo do lado de dentro do estádio, principalmente em um jogo onde a força mental em busca da virada é imprescindível.
Além do tradicional corredor alviverde, torcedores devem fazer os famosos mosaicos nas arquibancadas. Canudos, faixas e bandeirinhas também costumam fazer parte da festa das organizadas. Os arredores do Allianz Parque, onde há vários bares temáticos, também está em festa à espera do duelo desta noite.
O Palmeiras disputa a semifinal da Libertadores pela quinta vez nos últimos seis anos (recorde do século ao lado do River Plate-ARG de 2015 a 2020), sendo a sexta nos últimos oito (segunda maior marca da história, ao lado do Independiente-ARG de 1972 a 1979 e só atrás do Peñarol-URU de 1960 a 1970, com 10 em 11).
➡️ No dia em que completa cinco anos de Palmeiras, Abel tenta coroar ciclo com feito inédito na Libertadores
Decisão entre Palmeiras x LDU
O time de Abel Ferreira não terá uma missão fácil no Allianz Parque, já que precisa reverter um resultado elástico após a derrota por 3 a 0 no jogo de ida, no Equador. Mas com o atual elenco, o impossível não existe, e tanto o treinador quanto os jogadores estão há uma semana afirmando que "vai ser uma noite mágica" e que vão buscar a goleada e classificação em casa.
No entanto, desde que a Libertadores passou a ter uma fase semifinal, em 1988, nenhum clube conseguiu uma virada como a que o Palmeiras precisa para chegar à final continental. Até o momento, dez times conseguiram vencer seus jogos de ida por três gols ou mais em uma semifinal e todos se classificaram para a decisão, ainda que tenham perdido o segundo jogo. Portanto, o Verdão pode entrar para a história.
Clima hostíl no Allianz Parque
A torcida do Palmeiras esgotou os ingressos para a decisão contra a LDU e promoveu uma grande festa durante o treinamento da equipe na última quarta-feira, véspera do duelo. Mesmo sem acesso à atividade, centenas de torcedores se concentraram na principal saída do estádio e acompanharam o ônibus da delegação a caminho da Academia de Futebol.
A expectativa é de que a festa desta noite supere a promovida no jogo contra o River Plate, pelas quartas de final.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Números de Abel pelo Palmeiras na Libertadores empolgam
No torneio continental, o português comandou o Palmeiras em 63 jogos, com 42 vitórias, 15 empates, apenas seis derrotas. Foram dois títulos, em 2020 e 2021, e quatro semifinais, além de 147 gols marcados e 47 sofridos.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias