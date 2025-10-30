Se tem decisão no Allianz Parque, tem corredor verde! Palmeiras e LDU disputam na noite desta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), uma vaga na grande final da Libertadores. Apesar de ter perdido o jogo de ida na altitude do Quito, no Equador, por 3 a 0, os torcedores provaram que acreditam na classificação até o fim e fizeram a famosa festa na saída da Academia de Futebol rumo ao palco da partida, por volta das 19h30.

A festa pré-jogo alviverde é bem famosa e está presente nos jogos mais importantes do Verdão. Nas redes sociais, torcedores se programam para prestigiar e ajudar a empurrar o Palmeiras rumo ao tetra da Libertadores. Assim, as organizadas iniciaram a festa do lado de fora, mas prometem o mesmo do lado de dentro do estádio, principalmente em um jogo onde a força mental em busca da virada é imprescindível.

Além do tradicional corredor alviverde, torcedores devem fazer os famosos mosaicos nas arquibancadas. Canudos, faixas e bandeirinhas também costumam fazer parte da festa das organizadas. Os arredores do Allianz Parque, onde há vários bares temáticos, também está em festa à espera do duelo desta noite.

O Palmeiras disputa a semifinal da Libertadores pela quinta vez nos últimos seis anos (recorde do século ao lado do River Plate-ARG de 2015 a 2020), sendo a sexta nos últimos oito (segunda maior marca da história, ao lado do Independiente-ARG de 1972 a 1979 e só atrás do Peñarol-URU de 1960 a 1970, com 10 em 11).

Decisão entre Palmeiras x LDU

O time de Abel Ferreira não terá uma missão fácil no Allianz Parque, já que precisa reverter um resultado elástico após a derrota por 3 a 0 no jogo de ida, no Equador. Mas com o atual elenco, o impossível não existe, e tanto o treinador quanto os jogadores estão há uma semana afirmando que "vai ser uma noite mágica" e que vão buscar a goleada e classificação em casa.

No entanto, desde que a Libertadores passou a ter uma fase semifinal, em 1988, nenhum clube conseguiu uma virada como a que o Palmeiras precisa para chegar à final continental. Até o momento, dez times conseguiram vencer seus jogos de ida por três gols ou mais em uma semifinal e todos se classificaram para a decisão, ainda que tenham perdido o segundo jogo. Portanto, o Verdão pode entrar para a história.

Clima hostíl no Allianz Parque

A torcida do Palmeiras esgotou os ingressos para a decisão contra a LDU e promoveu uma grande festa durante o treinamento da equipe na última quarta-feira, véspera do duelo. Mesmo sem acesso à atividade, centenas de torcedores se concentraram na principal saída do estádio e acompanharam o ônibus da delegação a caminho da Academia de Futebol.

A expectativa é de que a festa desta noite supere a promovida no jogo contra o River Plate, pelas quartas de final.

Números de Abel pelo Palmeiras na Libertadores empolgam

No torneio continental, o português comandou o Palmeiras em 63 jogos, com 42 vitórias, 15 empates, apenas seis derrotas. Foram dois títulos, em 2020 e 2021, e quatro semifinais, além de 147 gols marcados e 47 sofridos.