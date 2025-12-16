Fora do planejamento do Palmeiras para a próxima temporada, Bruno Rodrigues participou de um torneio amador em sua cidade natal sem consentimento e deve ser punido pelo clube, que ainda avalia os próximos passos.

A partida ocorreu no município de Ceará-Mirim, cidade natal do atacante. No último fim de semana, Bruno Rodrigues defendeu o Guarani de Gravatá na final do Campeonato Municipal e deixou o gramado com o título da competição.

- A participação de um atleta profissional do Palmeiras em qualquer atividade que coloque em risco a sua integridade física durante o período de férias tem de ser previamente autorizada pelo Departamento de Futebol. Do contrário, o atleta profissional em questão está sujeito às sanções previstas no regulamento interno do clube - afirmou o Palmeiras em nota

A informação foi divulgada inicialmente pela "ESPN" e confirmada pelo Lance!. A reportagem do entrou em contato com pessoas ligadas ao atleta, mas não obteve resposta até o momento. Em caso de retorno, a nota será atualizada.

Após cerca de dois anos afastado dos gramados por conta de duas lesões graves no joelho, Bruno Rodrigues voltou a atuar no segundo semestre e recebeu algumas oportunidades do técnico Abel Ferreira, que rodou o elenco devido à maratona de compromissos na reta final da temporada.

Bruno Rodrigues comemora gol marcado pelo Palmeiras no Allianz Parque (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Fora do planejamento da comissão técnica para 2026, o atacante deve defender outro clube já no início do próximo ano, seja por empréstimo ou em negociação definitiva. O jogador tem contrato com o Palmeiras até 2028.

