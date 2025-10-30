Dá para o Palmeiras ir à final da Libertadores? Relembre remontadas históricas

O Palmeiras precisará de um "milagre" para conquistar a classificação para a final da Libertadores. Após a dura derrota por 3 a 0 para a LDU, em Quito, o Verdão terá que reverter um largo placar no jogo da volta do mata-mata, algo jamais feito por uma equipe brasileira no torneio da Conmebol.

Nenhum brasileiro conseguiu reverter uma derrota por 3 gols de diferença na história da Libertadores. Segundo dados da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), em apenas cinco ocasiões o time que perdeu a primeira partida por esse placar conseguiu uma remontada no jogo de volta. O feito é ainda mais raro quando é levado em consideração apenas o século XXI, quando ocorreu somente duas vezes.

A primeira grande remontada foi do Sporting Cristal, do Peru, que em 1993 aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o El Nacional do Equador, após perder por 3 a 0 no jogo de ida. A virada garantiu a vaga da equipe nas quartas de final daquele ano. Depois, em 1999, o Cerro Porteño foi surpreendido pelo Estudiantes de Mérida, da Venezuela, que emplacou um 3 a 0 na ida, e os argentinos venceram por 4 a 0.

No ano seguinte, em 2000, foi a vez do Bolívar utilizar a força da altitude de La Paz: após ser derrotado por 3 a 0 para o Nacional do Uruguai, o time boliviano devolveu o mesmo placar, e bateu o rival nos pênaltis, por 5 a 3.

No século XXI, apenas dois clubes conseguiram remontadas deste tamanho na Libertadores. O caso mais recente aconteceu há quase uma década, em 2017, quando o River Plate protagonizou um dos maiores placares já registrados em jogos eliminatórios. Nas quartas de final, time argentino massacrou o Jorge Wilstermann na goleada de 8 a 0, após perder a ida na altitude da Bolívia por 3 a 0.

Antes disso, em 2012, a Universidad de Chile foi outra equipe a realizar o feito histórico — coincidentemente contra outro time que joga na altitude. A equipe sofreu uma derrota de 4 a 1 para o Deportivo Quito, e na volta atropelaram os equatorianos por 6 a 0 em Santiago.

Bryan Ramirez e Khellven disputam bola em LDU x Palmeiras na semifinal da Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Algum brasileiro já chegou próximo de uma remontada de 3 gols de diferença?

O clube brasileiro mais próximo a alcançar o feito na Libertadores foi o São Paulo, que superou o Newell's Old Boys em virada histórica nas oitavas de final de 1993. Naquela ocasião, o atual campeão continental havia sofrido um revés de 2 a 0 fora de casa, mas, no Morumbi, emplacou uma goleada de 4 a 0 nos argentinos. Os dois times já haviam disputado a decisão do torneio no ano anterior, com o tricolor paulista levando a melhor.

Porém, o retrospecto dos brasileiros com desvantagens não é bom. Normalmente, o time do país que sofre uma derrota com placar largo é eliminado posteriormente, e costuma sofrer grandes viradas na Libertadores. As viradas mais marcantes sofridas por clubes do Brasil são de América do México sobre o Flamengo, em 2008, Fluminense contra o Libertad, em 2011, e o Cruzeiro para o Once Caldas, no mesmo ano.

Palmeiras x LDU na Libertadores

A partida decisiva entre a equipe paulista e equatoriana acontece nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Para a ocasião, o time de Abel Ferreira irá tentar revirar a derrota por 3 a 0, no primeiro confronto.

Vale destacar, que o vencedor do confronto irá decidir a final da Libertadores de 2025 contra o Flamengo, que segurou o empate contra o Racing no Estádio El Cilindro, em Avellaneda. A equipe carioca tinha a vantagem após a vitória por 1 a 0 em casa.