Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira optou por deixar Felipe Anderson no banco de reservas para o confronto com a LDU, no Allianz Parque, pela volta da semifinal da Copa Libertadores. Para ocupar a vaga do meia-atacante, a comissão técnica escolheu Ramón Sosa.

continua após a publicidade

+ Noche de Copa! Torcida recepciona Palmeiras com corredor de fumaça antes de decisão na Libertadores

Felipe Anderson foi titular na partida de ida, quando o Palmeiras perdeu por 3 a 0, em Quito, e também iniciou entre os onze no empate sem gols com o Cruzeiro, resultado que manteve a equipe na liderança do Brasileirão com um ponto de vantagem sobre o Flamengo.

Com a entrada de Sosa, Abel Ferreira ganha uma opção mais aguda no ataque, capaz de levar vantagem em jogadas de um contra um. Por outro lado, perde em criatividade com a saída do camisa 7. O Palmeiras precisa de ao menos três gols para manter vivo o sonho da classificação.

continua após a publicidade

Na outra semifinal, o Flamengo, que venceu no Maracanã por um gol de diferença, garantiu a vaga após empatar com o Racing, na Argentina.

Palmeiras tem retorno de Piquerez e cria como novidade

Após cumprir suspensão automática na última partida, Piquerez reassume a vaga de Jefté e retorna à lateral esquerda do Palmeiras. A defesa será formada por três jogadores: Bruno Fuchs, o capitão Gustavo Gómez, centralizado, e Murilo.

Allan, um dos cinco nomes promovidos por Abel Ferreira ao elenco profissional em 2025, será o ala pela direita, com a missão de abrir o campo e chegar à linha de fundo para acionar os atacantes Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

Contratado na última janela de transferências, Khellven havia superado Giay na disputa pela posição, mas Abel Ferreira optou por mudar o esquema e utilizar o jovem no setor.

Allan é outra novidade na escalação titular do Palmeiras para enfrentar a LDU (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalação do Palmeiras para enfrentar a LDU

Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo; Allan, Andreas Pereira, Mauricio, Ramón Sosa e Piquerez; Flaco López e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Giay, Aníbal Moreno, Jefté, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues, Khellven, Micael, Facundo Torres, Raphael Veiga, Luighi e Emi Martínez.