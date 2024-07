Estêvão teve mais uma noite iluminada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 20:27 • São Paulo (SP)

O Palmeiras conquistou nova vitória no Brasileirão ao superar o Bahia por 2 a 0, neste domingo (7), no Allianz Parque. O Verdão contou com brilho de Estêvão para conquistar o resultado positivo, já que o jovem atacante anotou mais um golaço no torneio e garantiu o triunfo alviverde. A joia ainda deu assistência para Rony complementar e fazer o segundo na partida.

Agora, o Palmeiras encostou no líder Flamengo e está com apenas um ponto a menos do que o adversário. O Bahia, por outro lado, estacionou na quinta posição com 27 pontos e vê rivais se aproximarem, como o Cruzeiro.

Rony também marcou em Palmeiras x Bahia e vestiu uma máscara de porco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Quais são os próximos jogos do Verdão e do Esquadrão de Aço?

Palmeiras x Atlético-GO, quinta-feira (11), no Allianz Parque - 16ª rodada do Brasileirão, às 19h30

Athletico-PR x Bahia, quarta-feira (10), na Ligga Arena - 16ª rodada do Brasileirão, às 19h

✅ FICHA TÉCNICA - Palmeiras x Bahia



Brasileirão - 15ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 7 de julho de 2024, às 18h30

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislau (RS)

📺 VAR: Rodrigo Nunes de Sa (Fifa-RJ)

🟨 Cartões amarelos: Kanu (Bahia)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ Gols: -

⚽ ESCALAÇÕES:

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke (Caio Paulista), Naves, Gustavo Gomez e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Gabriel Menino (Fabinho) e Raphael Veiga; Estêvão (Marcos Rocha), Rony (Vanderlan) e Flaco López (Luighi).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas (Yago Felipe), Everton Ribeiro (Carlos de Pena), Cauly (Estupiñan) e Thaciano (Ademir); Everaldo (Biel).