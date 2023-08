O Palmeiras treina nesta sexta (18), às 10h, na penúltima atividade antes de enfrentar o Cuiabá, neste sábado (19), às 18h30, fora de casa, pela 20ª rodada do Brasileirão. No primeiro turno, na arena alviverde, vitória por 2 a 1, com gols de Endrick e Flaco López. O Verdão é o atual vice-líder do campeonato nacional com 34 pontos.